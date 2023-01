Die Ehe hält wieder länger in Österreich: 2021 haben sich 41.111 Paare in Österreich das Jawort gegeben, während sich 14.510 wieder scheiden ließen – das entspricht einer Quote von 0,35. Damit sinkt die Quote an Ehescheidungen pro Eheschließung im Vorjahresvergleich um 5,9 Prozent.