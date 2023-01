Schütte's Taverna in Feistritz im Rosental war jahrelang eine Institution in der Rosentaler Gastronomieszene. Im Juli 2022 verabschiedete sich Betreiber Heinz Schüttelkopf in die Pension. Mit Stan Stolk wurde ein Nachfolger gefunden. Am 10. Februar feiert das Lokal, das jetzt Stan's Taverna heißt, feierliche Neueröffnung.