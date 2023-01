Sabrina Huber und Nadine Pingert lernten sich bei der Arbeit im Gastronomiebereich kennen. Richtig glücklich waren sie aber beide nicht. Da entwickelten sie die Idee, sich selbstständig zu machen. Das war im September des Vorjahres. Seit wenigen Tagen steht das Duo in seinem ersten eigenen Lokal, dem Café "Sweet Magic" in der Völkermarkterstraße 7 in Klagenfurt.