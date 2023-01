Südpark fängt an: Erste Händler verkürzen ihre Öffnungszeiten

Umfrage. Die Frequenz am Abend geht zurück, das Einkaufverhalten ändert sich. Jeder vierte Händler will früher zusperren. In den Kärntner Einkaufszentren ist die Diskussion längst angelaufen. Der Südpark verkürzt ab Februar um eine halbe Stunde.