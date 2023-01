Jeder einzelne Betrieb im Genussland Kärnten hat sich eine Ehrung verdient, denn sie stellen tagtäglich mit viel Herzblut, Mut und Ideenvielfalt Lebensmittel für uns her! Inzwischen ist das

Genussland Kärnten mit 404 Genussland-Kärnten-Produzenten, 112 Kärntner Genuss-Wirte, 72 Genussland-Kärnten-Handelspartnern und 15 Kärntner Genuss-Schulen zu einem kulinarischen

Netzwerk gewachsen, das nicht nur in Kärnten, sondern weit über die Grenzen hinaus seinesgleichen sucht. Trotzdem gibt es Betriebe, die durch ihr Tun, ihre Innovationen oder durch ihr großes Herz zur

Regionalität besonders hervorstechen! Diese wurden am Samstag im Zuge der Agrarmesse vom Genussland Kärnten unter Obfrau Barbara Wakonig und Landesrat Martin Gruber ausgezeichnet.

Ein Betrieb davon ist der Biohof der Familie Tauschitz in Hörtendorf bei Klagenfurt. Inkawurzeln, Tomatillos oder Melonen – keine typischen Pflanzen, die man hier in Kärnten findet. Außer eben bei Familie Tauschitz. Hier baut Anna Tauschitz gemeinsam mit

ihrem Mann Joel aus Argentinien neben traditionellen Lebensmitteln wie Erdäpfel, Tomaten, Kürbis und vieles mehr auch Außergewöhnliches an. Schon mal eine Stachelgurke probiert oder

Süßkartoffeln aus Kärnten? Bei Familie Tauschitz sind diese zertifizierten Produkte direkt am Hof im Selbstbedienungsladen oder im Bio-Gemüsekisterl erhältlich. Für diesen Mut zur Innovation und

Erhalt der Tradition wurde der Familienbetrieb nun mit der Auszeichnung "Genussland Kärnten Innovation 2023/24" belohnt!