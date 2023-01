Die Polizei musste Samstagabend in Klagenfurt gleich zweimal wegen tätlichen Auseinandersetzungen ausrücken. Das erste Mal kurz nach 20 Uhr. Vor einem Lokal im Stadtteil Waidmannsdorf waren ein 37-jähriger Villacher und ein 36-jähriger Klagenfurter in Streit geraten. Plötzlich schlug der Villacher dem 36-Jährigen mit einem Bierglas ins Gesicht. Der Angreifer flüchtete sofort, konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife in der Nähe des Tatortes aufgegriffen, festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert werden. Der Klagenfurter wurde unbestimmten Grades verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Kurz vor 22.30 Uhr stieß ein 20-jähriger Klagenfurter im Zuge eines Streitgespräches seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung zu Boden. Dabei wurde die 41-Jährige verletzt. Der Sohn verließ daraufhin die Wohnung. Trotz Fahndung konnte er vorerst nicht aufgefunden werden. Um 1 Uhr kehrte der 20-Jährige stark alkoholisiert zur Wohnung zurück.

Seine Mutter alarmierte sofort die Polizei. Kurze Zeit später konnte der Mann bei der Wohnung angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.