Das Geschäftssterben in der Kärntner Landeshauptstadt geht weiter: Seit 16. Jänner ist die Libro-Filiale nahe dem Heiligengeistplatz geschlossen. Die Fensterscheiben sind verklebt, vor dem Eingang steht ein Hinweisschild "Libro zieht aus". Gleichzeitig wird man auf andere Filialen der Handelskette verwiesen. Und ein Blick auf die Homepage von Libro verrät: Besagte Filiale wurde bereits entfernt. An drei Standorten, nämlich im Südpark, in der Felix-Hahn-Straße in Viktring und in der Durchlassstraße, ist das Unternehmen noch mit einer Dependance vertreten, eine weitere gibt es noch in Ferlach.

Zu den Hintergründen der Schließung und was mit den Räumlichkeiten passiert, liegen noch keine Informationen vor.