Im Fernsehen machte sie sich im vergangenen Jahr auf die Suche nach der großen Liebe – fündig wurde sie aber nicht. Emily Strasser machte bei den RTL-Kuppelsendungen "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" mit und konnte sich dort einem breiten Publikum präsentieren.

Nun zeigt die 24-jährige Klagenfurterin ganz andere Seiten. Auf der Plattform "Only Fans" lässt Strasser tief blicken und verkauft anzügliche Fotos und Videos von sich. "Ich war schon immer gerne freizügig unterwegs. Mein Instagram war voll mit meinem Hintern", scherzt die Klagenfurterin. Im März 2021 wurde sie aufgrund der Covid-Pandemie arbeitslos. Somit begann sie, sich im Internet auszuziehen.

Rund 500 Personen zahlen

22 US-Dollar, umgerechnet knapp 20 Euro, muss man im Monat hinblättern, um Strassers Inhalte sehen zu können. Derzeit machen das rund 500 Personen. Viele davon kommen aus Klagenfurt. "Es läuft sehr zufriedenstellend." Das große Geld macht sie jedoch mit dem Erfüllen von Extra-Wünschen, für die die Abonnenten extra zahlen müssen.

Tabus gibt es da fast keine. "Ich mache aber nur das, was ich auch privat machen würde", sagt Strasser. Skurrile Anfragen erhält sie ohne Ende. Ihr Freund unterstützt sie bei ihrer Karriere und hilft bei der Content-Erstellung. Auch ihre Freunde stehen hinter ihr.

Eltern waren misstrauisch

"Meine Eltern waren am Anfang skeptisch", gibt sie zu. Erst als sie im Juni 2022 wirklich durchstarten versuchte, machte sie kein Geheimnis mehr aus ihrem Job. Mit Kritik kann sie leben, aber: "Es gibt viele, die meinen, mich belehren zu müssen. Doch wie kommen die dazu, so in meine Privatsphäre einzudringen?"

TV-technisch ist derzeit nichts geplant. Das momentan laufende Dschungelcamp würde Strasser aber reizen. "Ich würde mitmachen, wenn mich wer fragt." Nebenbei übernimmt die mittlerweile in Deutschland lebende 24-Jährige auch das Management von weiteren Only-Fans-Models. In Zukunft könnte sie sich vorstellen, ihren Lebensmittelpunkt nach Florida in den USA zu verlegen.