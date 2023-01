Anfang Jänner wurde über die "Commodum Vermögensverwaltung GmbH" in Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Handelsrechtlicher Geschäftsführer ist Hans Michael Pimperl, der auch Geschäftsführer der bereits im Jahr 2022 eröffneten Insolvenz der "Capital Partners Services GmbH" in Klagenfurt mit Verbindlichkeiten von 1,824 Millionen ist. Gegen den aktuellen Konkurs wurde jetzt ein Rekurs, sprich ein Rechtsmittel, angemeldet. Dieser wird nun vom Oberlandesgericht gerpüft.