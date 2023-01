30 Millionen Euro wollte Event- und Marketingprofi Hannes Jagerhofer gemeinsam mit einem Investor in das Udo Jürgens-Museum im Klagenfurter "Herbertstöckl" am St. Veiter Ring investieren. Im April letzten Jahres musste er das Projekt wegen "nicht ausräumbarer Unsicherheiten" zu Grabe tragen. Jetzt will sich Jagerhofer auch von der denkmalgeschützten Immobilie trennen, die er 2021 extra für das Museumsprojekt gekauft hatte.