Die haben die Sucht- und Sozialberatung in Kärnten maßgeblich geprägt, waren unter anderem 40 Jahre lang in der Klagenfurter Drogenberatung „Viva“ tätig, der ersten und ältesten Drogeneinrichtung in Kärnten. Heute gibt es mehr Suchtkranke denn je. Ist es ein Kampf gegen Windmühlen?

ERNST NAGELSCHMIED: Auf keinen Fall. Jeder Abhängige, der es schafft, ist ein unglaublicher Erfolg. Wenn mir Klienten sagen: „Durch sie habe ich den Sinn in meinem Leben gefunden“ oder „Ohne euch würde ich nicht mehr am Leben sein“, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat. Davon profitiert die ganze Gesellschaft.