Für die zweisprachige Gemeinde Zell-Sele mit knapp 600 Einwohnern ist großes Geplant: Erstens der Wildbachverbau im Ort mitsamt Renaturierung und Platz für Wanderer zum Kneippen und Verweilen. Kosten: 1,7 Millionen Euro. Zweitens: Haben die Kinder von Zell bei der Spielplatzoffensive des Landes gewonnen und die Prämie wird für den Bau eines großen Kinderspielplatzes verwendet. Drittens: Wird die Ortsdurchfahrt neu und um einen Gehweg erweitert. „Darüber sind wir froh, denn die Straße ist in einem sehr desolaten Zustand. Wir beginnen im Frühjahr“, kündigt Bürgermeister Heribert Kulmesch (SPÖ) an. Außerdem plant man ein weiteres Großprojekt: In der Gemeinde soll ein Sicherheitszentrum mitsamt Hubschrauberlandeplatz errichtet werden. „Dort sollen Feuerwehr, Bergrettung und Alpinpolizei untergebracht sein“, sagt Kulmesch. Zuerst muss aber noch die Finanzierung geklärt werden. Ohne Unterstützung des Landes werde es nicht gehen.