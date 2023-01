Wo wollen wir hin? Wo wollen unsere Gäste hin? Diese Fragen stellten sich Anja-Margaretha Moritz und Roman Pichler vom Restaurant Moritz in Oberwuchel bei Grafenstein. Am 27. August des Vorjahres schloss das Restaurant für vier Monate seine Türen. Am 3. Jänner feierte man Neueröffnung. Moritz und Pichler haben sich in der Zwischenzeit vergrößert. In mehrfacher Hinsicht. Das altehrwürdige Haupthaus hat einen kleinen Bruder bekommen. Dessen verglaste Wände ermöglichen freie Sicht in den Garten. Wenn es die Temperaturen zulassen, kann das Glas geöffnet und das Restaurant ins Freie verlegt werden. "Wir arbeiten sehr naturnah und wollten, dass unsere Gäste die Natur nicht nur am Teller spüren", sagt Moritz. Zehn zusätzliche Sitzplätze wurden geschaffen. Zu den Investitionskosten will die Hausherrin nichts sagen.