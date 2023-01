Schauplatz Pörtschach: Seit Monaten sorgt hier das Lagunen-Projekt, das Werzer’s Geschäftsführer Hans-Werner Frömmel zwischen seinem Hotel und dem Hotel Astoria verwirklichen will, für Aufregung. Zahlreiche Bürger zeigen sich besorgt und fürchten, dass einer der letzten für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche am See mit einem Appartement- und Hotelkomplex zubetoniert wird.