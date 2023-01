Und wieder stirbt ein Stück Klagenfurt: In Kürze wird das Hotel Geyer, nahe der Geyerschütt im Zentrum von Klagenfurt, dem Erdboden gleichgemacht. Statt in einem familiär geführten 25-Zimmer-Hotel werden sich in Zukunft die Gäste in 110 Zimmern einer Hotelkette betten. Das Haus, das sich in dritter Generation der Familie Zlami befindet, ist bereits verkauft, die Verträge hierfür wurden Ende Dezember des Vorjahres unterzeichnet. Käufer ist übrigens der Klagenfurter Bauunternehmer Andreas Messner. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.