Die Doppler-Gruppe, größter privater Tankstellenbetreiber in Österreich und mit 260 Turmöl-Stationen auch Betreiber der größten heimischen Diskonttankstellenkette, hat in Kärnten "nachgetankt" und den Heizölhändler Scharnagl aus Schiefling/See gekauft. Scharnagl macht 30 Millionen Euro Umsatz. Zwar ist der Kaufpreis geheim, aber er dürfte sich in der Höhe eines Jahresumsatzes bewegen. Vom Kartellamt ist die Akquisition bereits genehmigt. Der Firmenname Scharnagl bleibt nicht bestehen.