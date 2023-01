Die Klagenfurterin Anna Gratzer hat drei große Leidenschaften - das Schreiben, das Reisen und ihre kleine, aufgeweckte Parson Russell-Hündin Lilo. Die 29-Jährige hat alle drei "Hobbys" zu einem zusammengefasst und vor einem Jahr ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht: "Lilo, der Hund in England" heißt ihr Erstlingswerk und erzählt von den Abenteuern des unternehmungslustigen Duos. "Ich habe vor mittlerweile fast fünf Jahren mit Lilo für einige Monate in Cornwall gelebt und auf unserer Entdeckungstour durch England mit Lilo so einiges erlebt, zum Glück aufgeschrieben und zu einem Kinderbuch verarbeitet", erzählt Gratzer.