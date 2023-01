Montagabend um 20.15 Uhr kam es in einer Wohnung in Klagenfurt zu einem Streit zwischen einem Mann (39) und seiner Lebensgefährtin (27), weil die Frau die Wohnung verlassen wollte. Der Mann versuchte, die 27-Jährige mit Tritten und Schlägen zu verletzen, was jedoch nicht gelang. Die Klagenfurterin verständigte die Polizei. Während des Notrufs entriss der 39-Jährige ihr das Handy und verließ die Wohnung.

Durch die einschreitenden Beamten der Polizeiinspektion Landhaushof wurde telefonisch mit dem 39-Jährigen Kontakt aufgenommen, wobei dieser Drohungen gegen die Beamten aussprach. Im Zuge der Amtshandlung und aufgrund von Hinweisen der 27-Jährigen wurden im Kellerabteil der Wohnung zwei Jagdbögen, zwei CO₂-Schusswaffen, eine Armbrust sowie Munition vorgefunden und sichergestellt.

Es hagelt Anzeigen

Der 39-Jährige wurde nach einer Fahndung im Nahebereich der Wohnanlage festgenommen, wobei er die einschreitenden Beamten bedrohte und sich der Festnahme zu entziehen versuchte. Er wurde in weiterer Folge ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, darüber hinaus hagelt es Anzeigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung und versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Weitere Einvernahmen würden folgen, so die Polizei.