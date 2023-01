Unglaublich, aber wahr. Ein Villacher war in der Nacht auf Montag so stark betrunken, dass er auf der Heimfahrt von der Arbeit in Hermagor im Zug einschlief. Er wachte im Bahnhof Maria Saal auf, verließ den Zug und merkte, dass es keinen Anschluss mehr gab. Allerdings wollte er die Nacht nicht im Freien verbringen und gab um 1.52 Uhr beim Polizeinotruf an, sich das Leben nehmen zu wollen.

Eine Polizeistreife wurde zum Bahnhof geschickt. Dort stellte sich allerdings heraus, dass der 49-Jährige keinen anderen Ausweg wusste, als beim Notruf anzurufen – und bat die Streife um ein Taxi.

Die Beamten verständigten tatsächlich ein Unternehmen, der falsche Notruf zieht allerdings eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notzeichen für den Villacher nach sich.