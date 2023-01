Nicht schlecht staunte am Montag eine Klagenfurterin, als sie eine Verständigung über die Hinterlegung eines RSb-Briefes in ihrem Postkasten vorfand. Als Abholort ist nicht die nächstgelegene Post vermerkt, sondern eine Postgeschäftsstelle in Marchtrenk in Oberösterreich. "Soll ich mich jetzt ins Auto setzen? Laut Routenplaner sind es 341 Kilometer und das nur in eine Richtung", fragt sich die Klagenfurterin und schmunzelt dabei. Der Brief wurde übrigens in Klagenfurt aufgegeben.