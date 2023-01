"Wir haben alles in Kärnten beendet und konzentrieren uns nun auf neue Aufgaben in Südtirol", sagt Andreas Füllborn, Veranstalter (Füllborn Event & Media GmbH) der XS Carnight Wörtherseetour, die es 40 Jahre lang gab. Die Veranstaltung, die Autonarren und Tuningfans im Mai an den Wörthersee, auf die Simonhöhe, zum Wildensteiner Wasserfall und in die Klagenfurter Messehalle lockte und somit die Vorsaison belebte, fand 2022 anscheind das letzte Mal statt.