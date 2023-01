Eine neue Woche, eine neue Diskussion um Magistratsdirektor Peter Jost. Die Verlängerung seines Vertrags bis Ende 2025 produziert weitere Schlagzeilen in Klagenfurt. Ein in der letzten Gemeinderatssitzung eingebrachter Dringlichkeitsantrag von SPÖ, FPÖ und Neos zur Aufklärung der Causa Jost wurde Ende 2022 nicht behandelt. In der heutigen Stadtsenatssitzung verhinderten Team Kärnten und ÖVP die Aufnahme auf die Tagesordnung.