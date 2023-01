Der Schnee hat Kärnten seit Montagmorgen fest im Griff. In vielen Teilen des Landes kommt es derzeit nach den noch immer anhaltenden Schneefällen auf den Straßen zu Staus und Unfällen. Doch auch abseits der stark frequentierten Verkehrswege herrscht derzeit Lebensgefahr.

Die Experten der Abteilung Stadtgarten raten momentan von einem Aufenthalt in den öffentlichen Parks der Stadt Klagenfurt ab. Die aktuelle Schneebruch-Gefahr ist zu hoch, heißt es seitens der Stadtkommunikation. Der feuchte und schwere Schnee sorgt dafür, dass er an Ästen und Wipfeln haften bleibt. Durch die Last brechen die Äste ab und können somit im schlimmsten Fall auch Passanten verletzen.