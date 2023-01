Jetzt ist er da, der Winter. Das Tief, das sich über Genua bildet, brachte in der Nacht auf Montag Schnee bis in die Täler Kärntens. In der Nacht schneite es bereits in weiten Teilen Kärntens und Osttirols ergiebig. Entsprechend glatt präsentieren sich Montagfrüh die Straßen.

Es kommt derzeit zu Behinderungen auf der Süd-, Tauern- und Karawankenautibahn. Immer wieder bleiben Lkw hängen. Der Wurzenpass ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Zwischen Grafenstein und Tainach verkehren keine Züge, die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Heftiges Schneetreiben in der Stadt Gmünd in der Nacht auf Montag © Webcam Stadt Gmünd

Die Asfinag ging bereits im Vorfeld von bis zu 40 Zentimeter Neuschnee innerhalb kürzester Zeit aus und hat deshalb alle Mitarbeiter für den Winterdienst-Einsatz aktiviert.

Alle aktuellen Informationen

Was den Frühverkehr am Montag betrifft, appelliert die Asfinag an alle, "nicht unbedingt nötige Fahrten zu verschieben oder aber ganz besonders vorsichtig zu fahren". Informationen zur aktuellen Verkehrslage finden Sie unter anderem beim Öamtc oder bei Antenne Kärnten.

Für die Planung der nächsten Tage ist es auch wichtig zu wissen, dass uns der Schnee weiter begleiten wird. "Es ist ein verlängertes Tief, das sich nicht so schnell vom Fleck bewegen wird. Es wird auch am Dienstag schneien, erst im Laufe des Mittwochs wird der Niederschlag enden“, sagte GeoSphere-Meteorologe Paul Rainer.

Die Lawinengefahr nahm zu

Auch die Lawinengefahr steig. Noch am Sonntag galt im ganzen Land Lawinenwarnstufe eins - mit Ausnahme ab 2400 Metern Seehöhe im Nordwesten. "Mit 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee wird auf der Koralm, in den Gurktaler Alpen und in den Nockbergen die Gefahrenstufe wohl auf zwei erhöht. In den Karawanken und einem Teil der Karnischen Alpen wird es sich auf Stufe drei ehöhen", weiß Wilfried Ertl vom Lawinenwarndienst des Landes.

"Das ist bei Neuschnee aber völlig normal - und natürlich auch in dieser Jahreszeiten." Wegen des schlechten Wetters am Montag riet Ertl allen, die auf den Berg wollten: "Lieber eine flachere Tour angehen und vor allem dort, wo man sich auskennt.“