8.02 Uhr: Klagenfurt

Die Hauptfeuerwache Klagenfurt ist derzeit im Dauereinsatz. Seit 3 Uhr in der Früh musste sie infolge der Schneefälle schon 40 Mal ausrücken, wie der Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, Wolfgang Germ der Kleinen Zeitung mitteilte: "Hauptsächlich Schneebruch. Nachdem es zuvor geregnet hat ist die Schneelast jetzt besonders groß". Der Feuerwehrmann rät zu besonderer Vorsicht bei Parkanlagen und Alleen, "es besteht die Gefahr von herabfallenden Ästen und Bäumen getroffen und verletzt zu werden".



© Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt

7.45 Uhr: Tausende Haushalte ohne Strom



Rund um Klagenfurt ist es derzeit in vielen Haushalten dunkel. Die Kärnten Netz kämpft gegen mehrere Stromausfälle. Betroffen ist vor allem das Gebiet nördlich des Wörthersees zwischen Pörtschach und Velden in der Gemeinde Techelsberg . Es gibt auch Meldungen vom Störungsdienst aus Ferlach, Grafenstein und Pischeldorf.

Trafobrand im Bereich Tentschach: Feuerwehr und Kelag vor Ort. © Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz/Klagenfurt

© Freiwillige Feuerwehr Haimburg

Umgestürzte Bäume sorgen für Feuerwehreinsätze. © Freiwillige Feuerwehr St.Margarethen ob Töllerberg

6.00 Uhr: Fahren Sie vorsichtig!



Was den Frühverkehr am Montag betrifft, appelliert die Asfinag an alle, "nicht unbedingt nötige Fahrten zu verschieben oder aber ganz besonders vorsichtig zu fahren". Die Asfinag warbereits im Vorfeld von bis zu 40 Zentimeter Neuschnee innerhalb kürzester Zeit ausgegangen und hat tedeshalb alle Mitarbeiter für den Winterdienst-Einsatz aktiviert.

1.30 Uhr: Verletzte bei Unfall auf A2

Um 1.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt auf der A2 Südautobahn von Villach kommend in Richtung Klagenfurt. Im Fahrzeug befand sich auch seine 50-jährige Frau, sowie sein 30-jähriger Sohn und ein 3-jähriges Mädchen. Auf Höhe der Abfahrt Velden kam der Lenker mit dem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Aufpralldämpfer. Alle vier im Fahrzeug befindlichen Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Im Einsatz standen auch Kräfte der Freiwillige Feuerwehr Velden und Wernberg.

Ausblick auf die kommenden Tage

Für die Planung der nächsten Tage ist es auch wichtig zu wissen, dass uns der Schnee weiter begleiten wird. "Es ist ein verlängertes Tief, das sich nicht so schnell vom Fleck bewegen wird. Es wird auch am Dienstag schneien, erst im Laufe des Mittwochs wird der Niederschlag enden“, sagte GeoSphere-Meteorologe Paul Rainer.

Auch die Lawinengefahr steigt. Noch am Sonntag galt im ganzen Land Lawinenwarnstufe eins - mit Ausnahme ab 2400 Metern Seehöhe im Nordwesten. "Mit 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee wird auf der Koralm, in den Gurktaler Alpen und in den Nockbergen die Gefahrenstufe wohl auf zwei erhöht. In den Karawanken und einem Teil der Karnischen Alpen wird es sich auf Stufe drei ehöhen", weiß Wilfried Ertl vom Lawinenwarndienst des Landes.

"Das ist bei Neuschnee aber völlig normal - und natürlich auch in dieser Jahreszeiten." Wegen des schlechten Wetters am Montag riet Ertl allen, die auf den Berg wollten: "Lieber eine flachere Tour angehen und vor allem dort, wo man sich auskennt.“