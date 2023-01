Noch bis 2022 war es für die Jubilarin Barbara Pfeffer ganz normal selbst mit dem Auto zu fahren und alle Erledigungen allein zu organisieren. Mit ihrem 101. Lebensjahr hat sie das Auto gegen einen Rollator eingetauscht und stattet mit der Gehilfe ihrer Nachbarin regelmäßige Besuche ab. Das energiegeladene Geburtstagskind liebt ihre Rolle als Mutter - sie hat vier Kinder. Mittlerweile konnte sie neben der Mutterschaft auch die Position der Oma, Uroma und Ururoma einnehmen. Familienbesuche und ihre sieben Enkel, 16 Urenkeln und drei Ururenkeln geben der rüstigen Dame Kraft und vor allem Lebensfreude.

Der Familie gingen die Socken nie aus, da die gelernte

Schneiderin neben ihrer Tätigkeit auch selbst Wolle gesponnen und diese zu Socken verarbeitet hat. Über 60 Jahre engagierte sich Barbara Pfeffer, bis zu ihrem 80. Lebensjahr, bei der Hauskrankenhilfe. Den Lebensstil von Frau Pfeffer kann man mehr als vorbildlich nennen. Sie raucht nicht, trinkt nicht, ist sehr gläubig und lebt vegetarisch. Für neue Hobbys sah sich die vitale Dame auch nie zu alt. Im Leben ist es nie zu spät, etwas Neues zu lernen, so das Motto des Geburtstagskindes. Mit 50 Jahren erlernte sie das

Schwimmen und mit 60 Jahren ergänzte sie ihre Freizeitaktivitäten um das Eis und Langlaufen.



"Der Besuch bei Frau Pfeffer war großartig. Es ist immer wieder erstaunlich Menschen in einem so hohen Alter zu sehen, die dermaßen positiv eingestellt, humorvoll, aktiv und gesprächig sind. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute und weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude“, so Bürgermeister Christian Scheider.