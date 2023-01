Für Stephanie Sakotnik war es keine leichte Entscheidung, aber sie ist langsam gereift und jetzt gefallen: Die Unternehmerin schließt das gleichnamige Porzellangeschäft in der Klagenfurter Domgasse – und das nach über 40 Jahren. Mutter Astrid hat das Geschäft, damals noch am Alten Platz angesiedelt, aufgebaut und vor zwölf Jahren an Tochter Stephanie übergeben. Diese hat im Laufe der Jahre das Geschäft mit Glas, Porzellan, Geschirr und Besteck zu einem exklusiven Concept-Store mit Wohlfühlambiente ausgebaut, gleichzeitig aber schon sukzessive verkleinert. Und jetzt das endgültige Aus.