Auf die Frage, was sein Traumberuf sei, antwortet Seyed Hassein Amini prompt und in gutem Deutsch: „Ich suche eine Arbeit auf einer Baustelle. Ich will Maurer werden.“ Endlich wieder arbeiten zu dürfen, danach sehnt sich der Afghane, der im Iran geboren und aufgewachsen ist. Im Jahr 2016 flüchtete Amini aus dem Iran nach Österreich. Von Traiskirchen ging es für Amini nach Kärnten; zuerst nach Krumfelden, dann nach Frantschach, schließlich nach Klagenfurt, wo er seit 2017 lebt.