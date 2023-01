Es hätte kein passenderes Datum für diesen Prozess in Klagenfurt geben können, denn der Tatbestand könnte dem Drehbuch eines Horrorfilms entstammen. Am Freitag, dem 13., musste sich ein 54-jähriger Mann am Landesgericht dafür verantworten, dass er im August vergangenen Jahres um Mitternacht mehrere Jugendliche mit einem Samurai-Schwert auf einem Basketballplatz verfolgt haben soll. Die Jugendlichen, ein Mädchen und fünf Burschen zwischen 16 und 18 Jahren, alarmierten die Polizei. Der Mann wurde festgenommen.