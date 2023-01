An einem späten Dienstagabend im August 2022 trafen sich mehrere Jugendliche gegen 23.15 Uhr auf einem Basketballplatz in Klagenfurt, Stadtteil Feschnig. Gemeinsam wollen sie ein paar Körbe werfen. Kurz darauf kam ein Mann auf die Mädchen und Burschen (alle zwischen 16 und 18 Jahre alt) zu. Plötzlich zückte er ein Samurai-Schwert und bedrohte damit die Gruppe.

Die Jugendlichen flüchteten und alarmierten umgehend die Polizei. Der Mann – es handelt sich um einen 53-jährigen Klagenfurter – konnte noch vor Ort von einer Polizeistreife angetroffen werden. Das Samurai-Schwert hatte er wenige Meter entfernt auf den Boden gelegt.

Der Klagenfurter zeigte sich damals nicht geständig und gab an, niemanden bedroht zu haben. Er wurde angezeigt. Am heutigen Freitag muss sich der Mann am Landesgericht Kärnten in Klagenfurt verantworten.