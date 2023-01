In der Nacht auf Freitag gegen 0.30 Uhr lenkte ein 39 Jahre alter Mann aus Klagenfurt seinen Pkw auf der A2 Südautobahn von Klagenfurt kommend in Richtung Italien.

Im Bereich der Auffahrt auf die A2 missachtete der Lenker ein Anhaltezeichen einer Polizeistreife und beschleunigte sein Fahrzeug stark in Richtung Italien.

Daraufhin fuhr der Lenker die Abfahrt Flughafen ab, kam in der dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, durchschlug mehrere Leitschienenfelder und kam mit dem Fahrzeug auf der dahinterliegenden Grünfläche zum Stillstand.

© KK/FF Haidach

Beim Eintreffen der Polizeistreife fehlte vorerst vom Lenker jede Spur, er konnte jedoch nach kurzer Zeit in rund 50 Metern Entfernung vom Fahrzeug in einer Strauchgruppe liegend gefunden werden. Er gab an, nicht verletzt zu sein.

Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv und ergab eine mittelschwere bis schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen, er wird angezeigt.

Im Einsatz standen zudem die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen und Haidach mit 16 Personen.