Das Friseurhandwerk wurde Georg Wilhelmer in die Wiege gelegt. Bereits im Jahr 1911 eröffnete sein Großvater Rupert Wilhelmer senior den Friseur- und Raseur-Salon Wilhelmer in Klagenfurt. Weitere Filialen im Stadtgebiet folgten und in den 1950-er Jahren übernahm schließlich die zweite Generation, Rupert Wilhelmer junior, den Betrieb. „Ich war schon als Kind mit Mutti und Vati im Geschäft und es war ziemlich bald klar, dass ich auch Friseur werden will“, sagt der langjährige Innungsmeister der Kärntner Friseure.