Vor Kurzem wurde bekannt, dass der Salzburger Outdoor-Spezialist "Bergspezl" eine Filiale in Klagenfurt eröffnen wird. Jetzt, da alle Verträge unter Dach und Fach sind, geht Geschäftsführer Alfred Eichblatt mit Details an die Öffentlichkeit. "Wir übernehmen die bestehende C&A-Filiale neben dem Kika in der Völkermarkter Straße", lüftet er das Geheimnis um den Standort. Die Eröffnung ist für Mitte März geplant. "Jedenfalls noch rechtzeitig vor Ostern."