"In dem Zahnlabor ist es zugegangen wie in einem Vogelhaus." Dieser Satz fiel am Donnerstag am Landesgericht Kärnten beim Prozessauftakt gegen sechs Angeklagte häufiger. Staatsanwältin Daniela Zupanc verglich das Zahnlabor eines der zwei Hauptangeklagten damit, aber auch später wurde die Metapher vom vorsitzenden Richter Christian Liebhauser-Karl sowie dem einen oder anderen Anwalt wieder aufgegriffen.