Zuerst hat man nur ermahnt, aber jetzt ist die Toleranzfrist zu Ende: Wer sein Auto so parkt, dass es in den Geh- oder Radweg hineinragt, wird bestraft. In Klagenfurt haben Polizei und Ordnungsamt die ersten Organstrafmandate ausgestellt und Anzeigen erstattet. "Wir haben die neue Bestimmung im Auge", bestätigt Wilfried Kammerer, Leiter des Ordnungsamtes in Klagenfurt. Wie viele Strafen bereits verhängt wurden, ist derzeit nicht bekannt.