Sigi Fink vermutete "Rattenangriff" auf Kärntner Wetterstation

Donnerstag um 5 Uhr in der Früh zeigte die Wetterstation in Klagenfurt 11 Grad plus an. Ö3-Moderator Sigi Fink wunderte sich und vermutete auf Facebook, dass sich ein "Ratz" um die Messstation gewickelt hatte.