Hinter der Windschutzscheibe des Autos, das in der „blauen“ Zone in der Klagenfurter Innenstadt parkt, liegen drei Parkzettel. Auf den zweiten Blick verfestigt sich, was auf dem ersten noch für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt hat: Alle drei Zettel sind auf denselben Tag datiert und weisen eine Parkzeit von 9 bis 12 Uhr aus. Dreimal hat der Fahrer des Autos dafür 5,10 Euro bezahlt.