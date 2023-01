Was kommt dabei heraus, wenn ein Anwalt ein cooles Stadtviertel mitentwickelt? Die Klagenfurter Hafenstadt. Was für Michael Pontasch-Müller (der Anwalt) 2017 mit dem Kauf des „schönsten Ortes in der Stadt“ begann, ist heute zu einem Fleckchen Großstadt in Klagenfurt geworden.