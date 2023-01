Seit 30 Jahren ist Reinhard Krämmer schon im "McDonald's"-Geschäft, den Titel "Burgermeister" hat er sich sogar schützen lassen. Zwei Filialen betreibt der selbstständige Franchisenehmer höchst erfolgreich in der Draustadt, zwei weitere in der Steiermark. Dies allerdings nur bis Ende Jänner, dann verlässt der 59-Jährige nämlich das Geschäft mit den Burgern und wird Privatier. Nachfolger für die beiden sehr gut gehenden Restaurants in der Maria-Gailer-Straße und am Hauptplatz gibt es noch nicht. "Aber ich bin mir sicher, dass der Konzern die richtige Entscheidung treffen wird", so Krämmer, der nun sein Handicap am Golfplatz verbessern will.