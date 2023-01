Heute Mittwoch, 11. Jänner, wurde über einen Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Stefano Clochiatti (L’Arte di Clochiatti Stefano) aus Klagenfurt eröffnet. Ausgeübt werden das Platten- und Fliesenlegergewerbe sowie ein allgemeines Handelsgewerbe – ohne Sortimentsbekanntgabe. Der Firmensitz befindet sich in der Pernhartgasse 3 in Klagenfurt.

Noch im November 2022 hatte das Landesgericht ein Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt. Der Schuldner war zum damaligen Zeitpunkt zahlungsunfähig. Mittlerweile hat ein Gläubiger mit 4000 Euro nachgeholfen.

Clochiatti ist konkurserprobt. 2018 schlitterte er mit seiner Factory Italian Design GmbH mit Sitz in Salzburg in die Pleite.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Stefan Kathollnig aus Klagenfurt bestellt.

Forderungen können bis zum 06. 02. 2023 gerne über den AKV Europa und KSV 1870 unter klagenfurt@akveuropa.at bzw. insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.