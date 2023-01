Er war langjähriger Vorsitzender, Ehrenvorsitzender und wird von der Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt als "verdienstvoller Landsmann" stets im Gedächtnis bewahrt. Am Montag verstarb Viktor Michitsch im 95. Lebensjahr. Geboren in Göttenitz in Gottschee war er ein Leben lang der Gemeinschaft tief verbunden und setzte viele Initiativen.

Der Gottscheer übernahm im Jahr 1969 den Vorsitz der 1952 gegründeten Gottscheer Landsmannschaft. Bis zum Jahr 2015 war Michitsch "maßgeblich am landsmannschaftlichen Geschehen des Vereines beteiligt", schreibt die Gottscheer Landsmannschaft in Klagenfurt in einer Parte. Der 19. März 1955 ist ein markantes Datum in der Vereinsgeschichte. An jenem Tag wurde beschlossen, die Gottscheer Zeitung erneut herauszugeben. Michitsch gehörte dem Redaktionsausschuss an.

Unter seinem Vorsitz wurde die Arbeitsgemeinschaft der Gottscheer Landsmannschaften gegründet. In der Landeshauptstadt trage die Errichtung einer Gedächtnisstätte maßgeblich seine Handschrift. Michitsch habe zudem angeregt, Landsleute, die sich besonders verdient gemacht haben, mit dem Gottscheer Ehrenring zu ehren. Im Jahr 2006 wurde ihm selbst diese Ehre zuteil. Für seine Verdienste um die Gottscheer Gemeinschaft wurde Michitsch mit zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen gewürdigt - so auch vom Land Kärnten und der Republik Österreich.

Groß ist auch die Trauer in der Rechtsanwaltskammer Kärnten, der Michitsch angehört hatte. Er promovierte im Jahr 1952 an der Karl-Franzens-Universität Graz und war von 1960 bis zum Jahr 2003 in Villach als Rechtsanwalt tätig.

Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 14. Jänner, um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Villach statt. Anschließend wird der Verstorbene zu seiner letzten Ruhe am Friedhof St. Martin geleitet.