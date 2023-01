Der Magistrat Klagenfurt und seine Personalangelegenheiten werden in diesem Leben wohl keine besten Freunde mehr werden. Bestes Beispiel: die Vertragsverlängerung von Magistratsdirektor Peter Jost. Jüngstes Beispiel: die Pensionierung der Leiterin des Passamtes. Besagte Dame wollte für gerade einmal drei Monate in Amt und Würden bleiben. Dies wurde ihr per Beschluss des Stadtsenates untersagt. Wenige Tage vor Weihnachten wurde sie davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr Dienstverhältnis per 31. Dezember nun doch beendet wird.