Die Marktgemeinde Ebenthal soll ordentlich wachsen. Dafür werden in den nächsten Jahren mehr als 400 Wohnungen im Ortsteil Reichersdorf, nördlich des Jamnigweges, sowie östlich der Raiffeisenstraße, entstehen. "Wir wachsen, haben aber zu wenig Wohnraum. 2023 soll der Masterplan verfeinert werden. 400 bis 500 Wohnungen für 1500 Personen sollen zwischen 2030 und 2035 bezugsfertig sein", sagt Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ). Die Gemeinde sieht großes Potenzial in der neuen Siedlung, vor allem auch durch die Nähe zur Landeshauptstadt, in der viele Ebenthaler ihrer Arbeit nachgehen. Wenn der Zuwachs nach Ebenthal weiterhin anhält, wird die Gemeinde bis circa 2040 mehr als 10.000 Einwohner haben.