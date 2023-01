Die fünf städtischen Hundefreilaufzonen erfreuen sich in Klagenfurt großer Beliebtheit. Hier können sich die Vierbeiner austoben, spielen und Freiheit ohne Leine genießen, was sonst im urbanen Raum eher schwierig ist. Doch in den Hundefreilaufzonen lauern unterschätze Gefahren. Das musste eine Hundehalterin in der Freilaufzone im Stadtteil Welzenegg schmerzhaft erfahren. Ihr Rüde Chicco schlitzte sich kurz vor Weihnachten an einer Dornenstaude den Bauch auf. "Es hat sich eine faustgroße Eiterblase am Unterbauch gebildet. Ich bin sofort zum Tierarzt, die Dornen sind ja giftig", sagt die Frau.