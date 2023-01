Grippale Infekte, die echte Grippe, RS- und Corona-Viren grassieren in Kärnten seit Herbst und sorgten zum Jahresabschluss für höhere Krankenstandzahlen als am Höhepunkt der Coronapandemie 2021. "Unser Immunsystem hatte durch Maske und Abstandsregeln während der Covid19-Pandemie kaum etwas zu tun. 2021 hatten wir kaum Grippefälle und Influenzaviren sind sehr änderungsfreudig, was ihre Oberflächenstruktur angeht. Diese mutierten Viren treffen nun auf untrainierte Antikörper und haben leichtes Spiel", sagt der Infektiologe und Krankenhaushygieniker des Klinikum Klagenfurt, Ulrich Zerlauth.