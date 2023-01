"Die Tierklappe ist bei uns sehr, sehr oft in Betrieb. Erst gestern sind drei Kaninchen abgegeben worden", sagt Katrin Moswitzer vom Klagenfurter Tierheim Garten Eden. Katzen, aber vor allem Kleintiere, also Kaninchen, Mäuse oder Meerschweinchen, wurden während der Feiertage abgegeben. "Wir sind wirklich sehr voll", schilder Moswitzer. Man habe Tiere an das Tiko in Klagenfurt abgeben müssen. Aber auch dort stößt man an die Kapazitätsgrenzen. Derzeit sei es sehr schwer, neue Tierbesitzer zu finden. Viele seien aufgrund der Teuerung und weil sie nicht wissen, wie es mit den Energiepreisen weitergeht, verunsichert.