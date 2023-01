Der "Spar"-Markt in der Klagenfurter Bahnhofstraße, vielen Kunden unter dem Namen "Spar"-Verwaltungszentrum bekannt, ist in die Jahre gekommen. Nun erfährt das Geschäft eine umfassende Renovierung und vor allem Modernisierung. "Wir machen einen Totalrelaunch auf der bestehenden Fläche", erklärt Nicole Berkmann in ihrer Funktion als Pressesprecherin des Konzerns. "Der Markt wird noch mehr Convenience-Produkte bekommen, weil das an diesem Standort sehr gefragt ist." Neu werden auch vier sogenannte Selfcheckouts sein, an denen man bargeldlos, sprich nur mit Bankomat- oder Kreditkarte, zahlen kann.

Am Dienstag, 10. Jänner, um 13 Uhr schließt die "Spar"-Filiale in der Bahnhofstraße – aber eben nur für die Dauer der Umbau- und Renovierungsarbeiten, also für knapp zwei Monate. "Am Mittwoch, 15. März 2023, wollen wir wiedereröffnen", erklärt Beckmann.