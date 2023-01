In der Kla­gen­fur­ter Ost­bucht könn­te sich eine wei­te­re Ein­nah­me­quel­le für Kla­gen­furt auf­tun. Grü­ne-Klub­ob­mann Phil­ipp Smole hin­ter­fragt, wie der kos­ten­lo­se Park­platz und das am­bi­tio­nier­te Ziel der Stadt, bis 2023 kli­ma­neu­tral zu wer­den, mit­ein­an­der in Ein­klang zu brin­gen sind – auch weil mit In­be­trieb­nah­me des Ba­de­hau­ses in den Win­ter­mo­na­ten mit viel Fre­quenz zu rech­nen ist. „Ich sehe das Ba­de­haus als Chan­ce, die je­doch mit einer noch mas­si­ve­ren Be­las­tung des Are­als ein­her­geht. Schon jetzt lei­det die Auf­ent­halts­qua­li­tät durch die mas­si­ve Be­spie­lung“, sagt Smole.