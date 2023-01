Ein 21 Jahre alter slowenischer Staatsangehöriger verschaffte sich am Mittwochvormittag gegen 9.20 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Mutter in Klagenfurt. Dort drohte er der 39-Jährigen mit dem Umbringen, in der Hand hielt er ein Küchenmesser.

Die Mutter konnte zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter aus der Wohnung flüchten. Der Verdächtige wurde kurze Zeit später von einer Streife der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße im Stadtgebiet festgenommen.

Nach Abschluss der Erhebungen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt eingeliefert. Es wurde gegen den Mann ein Betretungsverbot ausgesprochen – er wird wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt.