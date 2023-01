Im Bodental ereignete sich am Mittwoch kurz vor zwölf Uhr am Ostgrat des Losiaks, ganz in der Nähe des im Winter nicht verwendeten Stinzesteigs, ein Felssturz. Der Polizeihubschrauber Libelle war im Einsatz, um die Lage zu überprüfen. Ebenfalls an Ort und Stelle befanden sich Geologen des Landes Kärnten. Laut ihnen waren keine weiteren Maßnahmen zu treffen.

Momentan kommt es vermehrt zu Felsstürzen und abrutschenden Hängen. Mitte Dezember brach in der Gemeinde Maria Rain ein Teil des Hemmafelsens ab und schnitt damit die Ortschaft Guntschach und rund 70 Personen von der Außenwelt ab. Bis heute sind die Häuser nur über einen Notweg erreichbar. Kurz vor Weihnachten kam es auch am Loiblpass zu einem Erdrutsch. Straßensperren folgten.